Четыре пенальти за тайм в видеообзоре матча Ворскла – Металлист – 3:2
22 апреля 17:24 - Читати українською
Ворскла удержала победу над Металлистом в 22 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов.
26’ Таулант Сефери
45+1’ Таулант Сефери
45+2’ Фелипе
Юрий Романюк 82’
26’ Таулант Сефери
45+1’ Таулант Сефери
45+2’ Фелипе
82’ Юрий Романюк
В течение первого тайма арбитр назначил 4 пенальти. Сначала успешно ударил Бойчук, а Сефери реализовал 2 из своих 3 ударов. Перед самым свистком на перерыв роскошную комбинацию завершил Фелипе.
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Харьковчане изо всех сил пытались забить. Удалось это только Романюку в конце дуэли. Ворскла победила 3:2 и поднялась на 7-е место турнирной таблицы УПЛ, Металлист расположился предпоследним.
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