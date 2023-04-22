Ворскла удержала победу над Металлистом в 22 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов.

В течение первого тайма арбитр назначил 4 пенальти. Сначала успешно ударил Бойчук, а Сефери реализовал 2 из своих 3 ударов. Перед самым свистком на перерыв роскошную комбинацию завершил Фелипе.

Ворскла в безумном матче с 4 пенальти выстояла с Металлистом – Сефери обошел Буяльского, антисерия харьковчан продолжается

Харьковчане изо всех сил пытались забить. Удалось это только Романюку в конце дуэли. Ворскла победила 3:2 и поднялась на 7-е место турнирной таблицы УПЛ, Металлист расположился предпоследним.