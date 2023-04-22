Чотири пенальті за тайм у відеоогляді матчу Ворскла – Металіст – 3:2
22 квітня 17:24 - Читать на русском
Ворскла втримала перемогу над Металістом у 22 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів.
26’ Таулант Сефері
45+1’ Таулант Сефері
45+2’ Феліпе
Юрій Романюк 82’
26’ Таулант Сефері
45+1’ Таулант Сефері
45+2’ Феліпе
82’ Юрій Романюк
Протягом першого тайму арбітр призначив аж 4 пенальті. Спершу успішно вдарив Бойчук, а Сефері реалізував 2 зі своїх 3 ударів. Перед самісіньким свистком на перерву розкішну комбінацію завершив Феліпе.
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Харків'яни з усіх сил намагались забити. Вдалось це лише Романюку наприкінці дуелі. Ворскла перемогла 3:2 та піднялась на 7 місце турнірної таблиці УПЛ, Металіст розташувався передостаннім.
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