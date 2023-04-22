Ворскла втримала перемогу над Металістом у 22 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів.

Протягом першого тайму арбітр призначив аж 4 пенальті. Спершу успішно вдарив Бойчук, а Сефері реалізував 2 зі своїх 3 ударів. Перед самісіньким свистком на перерву розкішну комбінацію завершив Феліпе.

Ворскла у шаленому матчі з 4 пенальті вистояла з Металістом – Сефері обійшов Буяльського, антисерія харків'ян триває

Харків'яни з усіх сил намагались забити. Вдалось це лише Романюку наприкінці дуелі. Ворскла перемогла 3:2 та піднялась на 7 місце турнірної таблиці УПЛ, Металіст розташувався передостаннім.