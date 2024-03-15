Ливерпуль во второй раз поиздевался над Спартой, разбив пражскую команду в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор феерии команды Юргена Клоппа на "Футбол 24".

В первом поединке в Праге Ливерпуль разбил Спарту со счетом 5:1. На Энфилде мерсисайдцы сумели натолкать сопернику еще больше.

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Судьба путевки в четвертьфинал и так была решена, но подопечные Клоппа не позволили себе расслабиться, изрядно порадовав своих болельщиков. В отрезок с 7-й по 14-ю минуту Ливерпуль забил 4 гола – один из них даже не попал в прямой эфир, потому что показывали повтор предыдущего. В итоге, все завершилось со счетом 6:1 и 11:2 по сумме двух матчей.

Один из голов в активе Мохамеда Салаха, который вернулся в стартовый состав после травмы. Египтянин стал первым игроком в истории Ливерпуля, который забил 20+ голов в семи сезонах подряд.

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы 2023/24 состоится сегодня, 15 марта. Начало – в 14:00 по киевскому времени.