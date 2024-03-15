Ліверпуль вдруге познущався зі Спарти, розбивши празьку команду в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів і огляд феєрії команди Юргена Клоппа на "Футбол 24".

У першому поєдинку в Празі Ліверпуль розбив Спарту з рахунком 5:1. На Енфілді мерсисайдці зуміли натовкти супернику ще більше.

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Доля путівки у чвертьфінал і так була вирішена, але підопічні Клоппа не дозволили собі розслабитися, неабияк потішивши своїх уболівальників. У відрізок з 7-ї по 14-ту хвилину Ліверпуль забив 4 голи – один із них навіть не потрапив в прямий ефір, бо показували повтор попереднього. У підсумку, все завершилося з рахунком 6:1 і 11:2 за сумою двох матчів.

Один із голів в активі Мохамеда Салаха, який повернувся в стартовий склад після травми. Єгиптянин став першим гравцем в історії Ліверпуля, який забив 20+ голів у семи сезонах поспіль.

Жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги Європи 2023/24 відбудеться сьогодні, 15 березня. Початок – о 14:00 за київським часом.