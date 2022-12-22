"Послание нашего президента заключалось в том, чтобы донести всему миру о стойкости нашего народа и мужественном сопротивлении в войне против российской агрессии.

"Павелко узурпировал власть, как Путин и Лукашенко": Гельзин разразился критикой в адрес президента УАФ

Я инициирую, чтобы все наши клубы написали официальное обращение в УАФ, чтобы Ассоциация озвучила свою официальную позицию – ФИФА запретила Владимиру Зеленскому выступить 18 декабря с формулой мира. Единственный клуб, который выставил четкую позицию по ФИФА – это Шахтер.

Теперь я хочу, чтобы этот псевдопатриот Павелко выставил от клубов и УАФ негативное послание Инфантино о том, что ФИФА не дала выступить нашему Президенту. Необходимо поддержать Владимира Зеленского и ВСУ. В этом запрете ФИФА отчетливо прослеживается российский след. Понятно, что за Инфантино стоит Россия. И если УАФ и Павелко хранят молчание, то они автоматически поддерживают Россию", – отрезал Гельзин в интервью FanDay.

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