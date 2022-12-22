Екс-президент Олімпіка Владислав Гельзін не сумнівається у причинах, які змусили ФІФА заблокувати звернення Володимира Зеленського на трансляції фіналу чемпіонату світу.

"Послання нашого президента полягало в тому, щоб донести всьому світу про стійкість нашого народу і мужній спротив у війні проти російської агресії.

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Я ініціюю, щоб усі наші клуби написали офіційне звернення до УАФ, щоб Асоціація озвучила свою офіційну позицію – ФІФА заборонила Володимиру Зеленському виступити 18 грудня із формулою миру. Єдиний клуб, який виставив чітку позицію щодо ФІФА – це Шахтар.

Тепер я хочу, щоб цей псевдопатріот Павелко виставив від клубів та УАФ негативне послання Інфантіно про те, що ФІФА не дала виступити нашому Президентові. Потрібно підтримати Володимира Зеленського та ЗСУ. У цій забороні ФІФА чітко простежується російський слід. Зрозуміло, що за Інфантіно стоїть Росія. І якщо УАФ і Павелко зберігають мовчання, то вони автоматично підтримують Росію", – відрубав Гельзін в інтерв'ю FanDay.

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