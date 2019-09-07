Чешские болельщики планировали политическую провокацию накануне матча против Косово – их остановила полиция

Полиция задержала восьмерых болельщиков сборной Чехии, которые планировали политическую провокацию с дроном перед матчем против Косово.

Полиция Косово арестовала восьмерых чешских болельщиков, которые планировали запустить дрон с баннером "Косово – это Сербия", передает Guardian. Также у болельщиков были изъяты пиротехнические изделия и нож.

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Арест состоялся в пятницу, а уже сегодня, в субботу, всех болельщиков выпустили. Интересно, что один из них также имеет гражданство Сербии. Отметим, что Косово провозгласило свою независимость от Сербии в 2008 году, однако сербы отказываются признавать суверенный статус государства.

Напомним, Косово обыграло Чехию со счетом 2: 1 и возглавил группу А.

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