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Чеські вболівальники планували політичну провокацію напередодні матчу проти Косова – їх зупинила поліція

19:31 168 Читать на русском
Чеські вболівальники планували політичну провокацію напередодні матчу проти Косова – їх зупинила поліція
Фанат збірної Чехії / pressfrom.info

Поліція затримала вісьмох вболівальників збірної Чехії, які планували політичну провокацію з дроном перед матчем проти Косова.

 

Поліція Косова заарештувала вісьмох чеських вболівальників, які планували запустити дрон з банером "Косово – це Сербія", передає Guardian. Також у вболівальників були вилучені піротехнічні вироби і ніж.

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Арешт відбувся у п'ятницю, а вже сьогодні, в суботу, всіх уболівальників випустили. Цікаво, що один з них також має громадянство Сербії. Відзначимо, що Косово проголосило свою незалежність від Сербії в 2008 році, проте серби відмовляються визнавати суверенний статус держави.

Нагадаємо, Косово обіграло Чехію з рахунком 2:1 та очолило групу А.

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Євро-2020 Чехія Чехія Косово Косово Косово - Чехія
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