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Червенков: Игроки Черноморца были на поле как семья, поэтому заслуженно победили

22:22 29 Читати українською
Червенков: Игроки Черноморца были на поле как семья, поэтому заслуженно победили
Ангел Червенков / Фото: соцсети

Наставник Черноморца Ангел Червенков прокомментировал победу своей команды в матче 19 тура УПЛ.

"Ребята постарались, они сыграли очень ответственно. Была замечательная тактическая дисциплина, выполнили все наши указания, так что они являются главными творцами нашей победы.

Львов – Черноморец – 0:1 – видео гола и обзор матча

Требованием на игру была спортивная агрессия, хорошее тактическое поведение и дисциплина. Так что ребята постарались и сыграли эту игру отлично.

Поздравил всех и поблагодарил, потому что была самоотдача, которая является главной на поле, они помогали друг другу и были как семья, так что наша команда одержала сегодня важную победу", – сказал Червенков в эфире телеканала "Футбол 2".

Черноморец минимально обыграл Львов

Украина19 тур

Львов - Черноморец: Суббота 23 февраля 2019

Львов
Матч окончен
0 : 1
Черноморец
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