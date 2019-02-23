Червенков: Игроки Черноморца были на поле как семья, поэтому заслуженно победили

Наставник Черноморца Ангел Червенков прокомментировал победу своей команды в матче 19 тура УПЛ.

"Ребята постарались, они сыграли очень ответственно. Была замечательная тактическая дисциплина, выполнили все наши указания, так что они являются главными творцами нашей победы.

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Требованием на игру была спортивная агрессия, хорошее тактическое поведение и дисциплина. Так что ребята постарались и сыграли эту игру отлично.

Поздравил всех и поблагодарил, потому что была самоотдача, которая является главной на поле, они помогали друг другу и были как семья, так что наша команда одержала сегодня важную победу", – сказал Червенков в эфире телеканала "Футбол 2".

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