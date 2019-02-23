Львів – Чорноморець – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Чорноморець у матчі 19 туру УПЛ мінімально обіграв Львів. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

УПЛ, 19-й тур

Львів – Чорноморець – 0:1

Гол: Гошкодеря, 32

Чорноморець мінімально обіграв Львів

Обидві команди діяли активно та відкрито, але долю поєдинку вирішив лише один гол, який компенсував відсутність кількості своєю яскравістю.

Чорноморець має в активі 15 очок та перебуває на 11 місці у таблиці УПЛ, Львів із 23 пунктами залишився на 8 місці.