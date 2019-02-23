Червенков: Гравці Чорноморця були на полі неначе сім'я, тому заслужено перемогли

Наставник Чорноморця Ангел Червенков прокоментував перемогу своєї команди у матчі 19 туру УПЛ.

"Хлопці постаралися, вони зіграли дуже відповідально. Була чудова тактична дисципліна, виконали всі наші вказівки, так що вони є головними творцями нашої перемоги.

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Вимогою на гру була спортивна агресія, гарна тактична поведінка і дисципліна. Так що хлопці постаралися і відіграли цю гру відмінно.

Привітав всіх і подякував, бо була самовіддача, яка є найголовнішою на полі, вони допомагали один одному і були як сім'я, так що наша команда здобула сьогодні важливу перемогу", – сказав Червенков у ефірі телеканалу "Футбол 2".

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