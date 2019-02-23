Чорноморець мінімально обіграв Львів

У матчі 19 туру УПЛ Чорноморець на виїзді здобув перемогу над Львовом. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

УПЛ, 19-й тур

Львів – Чорноморець – 0:1

Гол: Гошкодеря, 32

Старт матчу видався за господарями, які активніше розпочали зустріч. Втім, захист Чорноморця впевнено відбив перший натиск. Згодом одесити провели декілька атак, але Сарнавський зумів зберегти ворота "сухими".

Втім, на 32-й хвилині Гошкодеря класно пробив з меж карного майданчика, і м'яч від перекладини залетів у ворота. Також перший тайм запам'ятався акцією фанатів Карпат, які кинули на поле запалені фаєри. Очевидно, це був протест проти виступів Львова на стадіоні Україна.

У другому таймі Львів повністю володів ініціативою, але створити по-справжньому небезпечних моментів не зміг. Натомість "моряки" провели кілька класних контратак, але Гошкодеря оформити дубль не зміг. У підсумку – мінімальна перемога гостей.

Чорноморець має в активі 15 очок та перебуває на 11 місці у таблиці УПЛ, Львів із 23 пунктами залишився на 8 місці.