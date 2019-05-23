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Червенков – лучший тренер 30-го тура УПЛ

23 мая 22:21 28 Читати українською
Червенков – лучший тренер 30-го тура УПЛ
Ангел Червенков / ФК Черноморец

Наставник одесского Черноморца Ангел Червенков стал лучшим тренером в 30-м туре украинской Премьер-лиги.

9’ Арни Вильхьяльмссон
75’ Василий Павлов
83’ Дмитрий Рыжук
 
Сергей Мякушко 74’
9’ Арни Вильхьяльмссон
74’ Сергей Мякушко
75’ Василий Павлов
83’ Дмитрий Рыжук

Болгарский специалист признан лучшим по версии Всеукраинского объединения тренеров по футболу. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Черноморец под руководством Червенкова в отчетном туре одолел львовские Карпаты на своем поле (3:1). В составе "моряков" забивали Вильхьяльмссон, Павлов и Рыжук.

Победа повысила шансы одесситов подняться с последнего места в турнирной таблице в зону переходных матчей. В данный момент Черноморец – 12-й. "Моряки" на одно очко отстают от Арсенала-Киев и на 4 – от Карпат.

Черноморец уверенно победил Карпаты и покинул зону вылета

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Черноморец Черноморец УПЛ Ангел Червенков Ангел Червенков Черноморец - Карпаты
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