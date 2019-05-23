Червенков – лучший тренер 30-го тура УПЛ

Наставник одесского Черноморца Ангел Червенков стал лучшим тренером в 30-м туре украинской Премьер-лиги.

Болгарский специалист признан лучшим по версии Всеукраинского объединения тренеров по футболу. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Черноморец под руководством Червенкова в отчетном туре одолел львовские Карпаты на своем поле (3:1). В составе "моряков" забивали Вильхьяльмссон, Павлов и Рыжук.

Победа повысила шансы одесситов подняться с последнего места в турнирной таблице в зону переходных матчей. В данный момент Черноморец – 12-й. "Моряки" на одно очко отстают от Арсенала-Киев и на 4 – от Карпат.

Черноморец уверенно победил Карпаты и покинул зону вылета