Чорноморець запланував ребрендинг
16:58 - Читать на русском
Представник нових власників Чорноморця Володимир Генінсон повідомив про найближчі плани клубу.
"Планується ребрендинг клубу. Одна з версій, яку опрацьовує футбольний клуб, – повернення до старих кольорів", – сказав Генінсон для Youtube-каналу одеського клубу.
Григорчук: Низка гравців із Динамо їде з Чорноморцем на збори
Разом зі зміною керівництва Чорноморця у команди з'явився новий головний тренер Роман Григорчук. У "моряків" заплановані збори у Туреччині, які триватимуть з 9-го по 27 січня.
Після 18-ти турів УПЛ Чорноморець розташувався на 13-й сходинці турнірної таблиці.
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