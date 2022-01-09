"Планується ребрендинг клубу. Одна з версій, яку опрацьовує футбольний клуб, – повернення до старих кольорів", – сказав Генінсон для Youtube-каналу одеського клубу.

Григорчук: Низка гравців із Динамо їде з Чорноморцем на збори

Разом зі зміною керівництва Чорноморця у команди з'явився новий головний тренер Роман Григорчук. У "моряків" заплановані збори у Туреччині, які триватимуть з 9-го по 27 січня.

Після 18-ти турів УПЛ Чорноморець розташувався на 13-й сходинці турнірної таблиці.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ