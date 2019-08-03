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Черноморец выступил с официальным заявлением по конфликту с болельщиками

15:52 59 Читати українською
Черноморец выступил с официальным заявлением по конфликту с болельщиками
Игроки Черноморца / Сайт клуба

Руководство Черноморца официально отреагировало на конфликт с собственными фанатами.

"Пытаясь создать на стадионе Черноморец атмосферу, которая способствует комфортному пребыванию на трибунах всех категорий болельщиков, нами был разработан меморандум о взаимопонимании и взаимодействии с фанатским движением.

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К сожалению, этот документ не нашел поддержки у фанатов. Многочисленные встречи руководства футбольного клуба с лидерами фанатского движения не привели к консенсусу. Более того, появились угрозы устроить беспорядки на домашних и выездных матчах Черноморца, спекуляции на чувствах всех болельщиков.

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В этом сезоне принято решение о размещении зрителей на стадионе Черноморец исключительно на секторах западной трибуны. Такой путь был выбран, также, исходя и из экономической составляющей. К тому же существенно снижена цена на билеты. К сожалению, и здесь мы не нашли понимания у фанатов, которые пытаются обвинить клуб в игнорировании их интересов", – говорится на официальном сайте Черноморца.

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