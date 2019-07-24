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Черноморец не смог согласовать переход Девича, – ТаТо Таке

14:51 86 Читати українською
Черноморец не смог согласовать переход Девича, – ТаТо Таке
Марко Девич / фото из соцсетей

Украинский форвард Марко Девич мог оказаться в одесском Черноморце.

Об этом сообщил ведущий проекта "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, ссылаясь на слова главного тренера одесситов Ангела Червенкова.

Полузащитник Динамо, который ездил на сборы с Александрией, перейдет в чешский клуб

Отмечается, что болгарский специалист несколько раз лично вел переговоры с 35-летним нападающим. Девич готов был переехать в Одессу, но клуб не смог удовлетворить финансовые запросы футболиста.

Последним клубом натурализованного серба был азербайджанский Сабах, за который он провел 21 матч, забив 8 голов.

Напомним, по итогам сезона 2018/19 Черноморец уступил Колосу в переходных матчах и вылетел в Первую лигу.

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Черноморец Черноморец Видеоновости ТаТоТаке Ангел Червенков Ангел Червенков Мир Марко Девич Марко Девич
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