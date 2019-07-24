Черноморец не смог согласовать переход Девича, – ТаТо Таке

Украинский форвард Марко Девич мог оказаться в одесском Черноморце.

Об этом сообщил ведущий проекта "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, ссылаясь на слова главного тренера одесситов Ангела Червенкова.

Полузащитник Динамо, который ездил на сборы с Александрией, перейдет в чешский клуб

Отмечается, что болгарский специалист несколько раз лично вел переговоры с 35-летним нападающим. Девич готов был переехать в Одессу, но клуб не смог удовлетворить финансовые запросы футболиста.

Последним клубом натурализованного серба был азербайджанский Сабах, за который он провел 21 матч, забив 8 голов.

Напомним, по итогам сезона 2018/19 Черноморец уступил Колосу в переходных матчах и вылетел в Первую лигу.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати