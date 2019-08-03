Чорноморець виступив з офіційною заявою щодо конфлікту з вболівальниками

Керівництво Чорноморця офіційно відреагувало на конфлікт з власними фанатами.

"Намагаючись створити на стадіоні Чорноморець атмосферу, яка сприяє комфортному перебуванню на трибунах всіх категорій вболівальників, нами був розроблений меморандум про взаєморозуміння і взаємодію з фанатським рухом.

Чорноморець конфліктує з власними вболівальниками – клуб закрив фан-сектор та відмінив пільгові квитки

На жаль, цей документ не знайшов підтримки у фанатів. Численні зустрічі керівництва футбольного клубу з лідерами фанатського руху не привели до консенсусу. Більш того, з'явилися погрози влаштувати безлади на домашніх і виїзних матчах Чорноморця, спекуляції на почуттях всіх уболівальників.

Чорноморець не зміг узгодити перехід Девіча, – ТаТо Таке

У цьому сезоні прийнято рішення про розміщення глядачів на стадіоні Чорноморець виключно на секторах західної трибуни. Такий шлях був обраний, також, виходячи і з економічної складової. До того ж істотно знижена ціна на квитки. На жаль, і тут ми не знайшли розуміння у фанатів, які намагаються звинуватити клуб в ігноруванні їх інтересів", – йдеться на офіційному сайті Чорноморця.