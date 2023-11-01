Чорноморець – Зоря. Прекрасна вивіска для чвертьфіналу Кубка України, навіть з урахуванням останніх результатів луганців. Команда Валерія Кривенцова, вважалась андердогом протистояння, однак у неї цікавий склад і сильний тренер. Крім того, в кубкових турнірах завжди є місце для несподіванок.

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Дійсно, поєдинок виявився непоганим. Зоря до перерви створила три гольових моменти. Вже на 16-й хвилині Алефіренко зачепився за закидання на лівий край штрафного й спробував перекинути голкіпера, однак влучив йому в голову. Ще два шанси мав Антюх, який двічі закрутив м'яч зі стандарту у ворота (одного разу – в дальній кут). Варакута виручив господарів.

На жаль для луганців, суперник свої нагоди не марнував. Ба більше – гості ще й самі допомогли відкрити рахунок. На 21-й хвилині Штогрін отримав пас від Ієде й кволо пробив з лінії півкола. Турбаєвський мав брати цей удар, однак несподівано м'яч пройшов поміж ніг. 1:0!

На 33-й же Чорноморець подвоїв перевагу. Бадібанга запустив передачу на хід Кузику, той прострілив з правого флангу, а Штогрін замкнув у падінні – 2:0! На 40-й хвилині одесити могли й розгром влаштувати зусиллями Ієде, який пробивав головою з навісу Бадібанги, але точності трішечки забракло.

У перерві Валерій Кривенцов наважився на потрійну заміну. З пробігу зняли Антюха, Алефіренко й Азіангбо, а замість них вийшли Горбач, Кирюханцев і Чурко. Особливого покращення цей хід не приніс. Аж на 57-й хвилині Зоря організувала момент – це Яцик отримав передачу з лівого флангу в зону перед штрафним та пробив у ближній кут. М'яч пройшов поруч зі стійкою.

Покарання за такий футбол прилетіло рівно за хвилину. Бадібанга виконав подачу в центр карного майданчика, а Васильєв замкнув головою. 3:0. Зоря з відчаю відповіла лонгшотом Кирюханцова з правого флангу – над поперечкою!

Питання щодо переможця були закриті, однак "моряки" не зупинились на досягнутому. На 72-й хвилині Васильєв відібрав м'яч у центрі й віддав передачу Ієде, а той перевів на лівий край штрафного. Туди увірвався Штогрін, який з гострого кута поцілив під ближню стійку – 4:0! Пан Андрій оформив хет-трик. За останні два матчі він провів п'ять голів і віддав один асист.

Штогрін міг і покер влаштувати на 75-й хвилині, замкнувши навіс від Бадібанги, однак Зорю влаштувала стійка. Луганці змогли розмочити рахунок на 79-й зусиллями Герреро (Едуардо отримав відскок після кутового й розстріляв ворота), а на 88-й Кирюханцев ще й у поперечку влучив.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу підопічних Романа Григорчука. Чорноморець слідом за Шахтарем крокує до півфіналу Кубка України.

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