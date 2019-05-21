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Черноморец уверенно победил Карпаты и покинул зону вылета

21 мая 18:59 200 Читати українською
Черноморец уверенно победил Карпаты и покинул зону вылета
Черноморец – Карпаты – 3:1

Черноморец в рамках матча 30-го тура УПЛ переиграл Карпаты благодаря голам Арни Вильхьяльмссона, Василия Павлова и Дмитрия Рыжука.

9’ Арни Вильхьяльмссон
75’ Василий Павлов
83’ Дмитрий Рыжук
 
Сергей Мякушко 74’
9’ Арни Вильхьяльмссон
74’ Сергей Мякушко
75’ Василий Павлов
83’ Дмитрий Рыжук

Первый тайм оказался довольно скучным для рядового болельщика – особенно его первая половина. О чём вообще можно говорить, если за 22 минуты произошел всего один удар по воротам? Правда, он же оказался голевым, а провели его хозяева: на 9-й Голиков исполнил подачу с правого фланга на дальнюю штангу, а Вильхьяльмссон в нескольких метрах от ворот сначала принял мяч, а затем отправил его в девятку – 1:0. Второй удар произошел на 23-й минуте и также принадлежал одесситам, однако прошёл с дистанции и по центру – Кучинский легко справился с ним.

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Карпаты ожили на 25-й, когда Ди Франко сместился к линии полукруга перед штрафной и мощно выстрелил в правый нижний угол, но мяч просвистел в сантиметрах от штанги. Впрочем, это был самый острый эпизод в исполнении "львов" в первом тайме, ведь дальше можно вспомнить разве что два дальних удара Мякушко на 32-й и 33-й минутах – первый отправилмя точно в руки Литовченко, а второй вообще улетел в молоко. Был также неплохой прострел от Сергея, однако Мендес несколько не успел на него. Черноморец же перед самым свистком на перерыв едва не удвоил своё преимущество: Коваль зацепился за передачу от Литовченко, вышел к штрафной и пробил в дальний угол – мимо!

Второй тайм начался в том же ключе, что и первый. Единственный удар за стартовые 22 минуты данной половины игры нанёс Гуцуляк, который на 59-й пробил метров с 20-ти – впрочем, мяч у него срезался. Перед этим был удар Онглы, который заблокировали, а также падение Ковтуна в штрафной в борьбе с Трубочкиным, однако арбитр Виталий Романов свистел нарушения только в особых случаях. Черноморец не мог похвастаться и такими моментами, запоров считанные контратаки неточными передачами.

Постепенно львовяне начали набирать обороты. Ещё в 68-й минуте Ковтуну дали пробить с дистанции, но мяч после его удара пролетел в метре от левого угла. На 72-й высокую подачу из глубины легонько замкнул Гуцуляк – Литовченко снова был на месте. Наконец, на 73-й всё завершилось пенальти после того, как Бабенко подыграл себе рукой в ​​собственной штрафной. Мяч отскочил от его бедра, но рука была слишком далеко; Мякушко подошел к "точке" и пробил с рикошетом от штанги – 1:1!

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В следующей же атаке Черноморец восстановил своё преимущество в счёте. Аржанов сбросил высокую подачу на левый край штрафной под удар Танчику; тот мощно пробил, а Павлов, вышедший на замену четыре минуты назад, подправил мяч в противоход Кучинскому – 2:1! Карпаты, однако, могли отыграться после стандарта на 81-й минуте: сначала Мякушко мощно пробил в правый угол, заставив Литовченко парировать, а затем Ковтун замкнул навес с углового – Бабенко вынес мяч с линии ворот. Этим он реабилитировался за пенальти, а на 83-й Руслан стал героем "моряков". Команда заработала штрафной, Бабенко исполнил подачу, а Рыжук без особого сопротивления замкнул её в ближнюю девятку – 3:1.

После этого Черноморец легко довёл матч до заслуженной победы. Одесситы набрали 25 очков и, как минимум, на два часа покинули последнюю строчку, обойдя Арсенал-Киев благодаря лучшей разнице мячей. Карпаты с 29 зачётными баллами остались десятыми, отставая от Олимпика на два пункта – впрочем, у донеччан есть прекрасный шанс оторваться от львовян ещё больше.

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