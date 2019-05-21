Черноморец уверенно победил Карпаты и покинул зону вылета

Черноморец в рамках матча 30-го тура УПЛ переиграл Карпаты благодаря голам Арни Вильхьяльмссона, Василия Павлова и Дмитрия Рыжука.

Первый тайм оказался довольно скучным для рядового болельщика – особенно его первая половина. О чём вообще можно говорить, если за 22 минуты произошел всего один удар по воротам? Правда, он же оказался голевым, а провели его хозяева: на 9-й Голиков исполнил подачу с правого фланга на дальнюю штангу, а Вильхьяльмссон в нескольких метрах от ворот сначала принял мяч, а затем отправил его в девятку – 1:0. Второй удар произошел на 23-й минуте и также принадлежал одесситам, однако прошёл с дистанции и по центру – Кучинский легко справился с ним.

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Карпаты ожили на 25-й, когда Ди Франко сместился к линии полукруга перед штрафной и мощно выстрелил в правый нижний угол, но мяч просвистел в сантиметрах от штанги. Впрочем, это был самый острый эпизод в исполнении "львов" в первом тайме, ведь дальше можно вспомнить разве что два дальних удара Мякушко на 32-й и 33-й минутах – первый отправилмя точно в руки Литовченко, а второй вообще улетел в молоко. Был также неплохой прострел от Сергея, однако Мендес несколько не успел на него. Черноморец же перед самым свистком на перерыв едва не удвоил своё преимущество: Коваль зацепился за передачу от Литовченко, вышел к штрафной и пробил в дальний угол – мимо!

Второй тайм начался в том же ключе, что и первый. Единственный удар за стартовые 22 минуты данной половины игры нанёс Гуцуляк, который на 59-й пробил метров с 20-ти – впрочем, мяч у него срезался. Перед этим был удар Онглы, который заблокировали, а также падение Ковтуна в штрафной в борьбе с Трубочкиным, однако арбитр Виталий Романов свистел нарушения только в особых случаях. Черноморец не мог похвастаться и такими моментами, запоров считанные контратаки неточными передачами.

Постепенно львовяне начали набирать обороты. Ещё в 68-й минуте Ковтуну дали пробить с дистанции, но мяч после его удара пролетел в метре от левого угла. На 72-й высокую подачу из глубины легонько замкнул Гуцуляк – Литовченко снова был на месте. Наконец, на 73-й всё завершилось пенальти после того, как Бабенко подыграл себе рукой в ​​собственной штрафной. Мяч отскочил от его бедра, но рука была слишком далеко; Мякушко подошел к "точке" и пробил с рикошетом от штанги – 1:1!

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В следующей же атаке Черноморец восстановил своё преимущество в счёте. Аржанов сбросил высокую подачу на левый край штрафной под удар Танчику; тот мощно пробил, а Павлов, вышедший на замену четыре минуты назад, подправил мяч в противоход Кучинскому – 2:1! Карпаты, однако, могли отыграться после стандарта на 81-й минуте: сначала Мякушко мощно пробил в правый угол, заставив Литовченко парировать, а затем Ковтун замкнул навес с углового – Бабенко вынес мяч с линии ворот. Этим он реабилитировался за пенальти, а на 83-й Руслан стал героем "моряков". Команда заработала штрафной, Бабенко исполнил подачу, а Рыжук без особого сопротивления замкнул её в ближнюю девятку – 3:1.

После этого Черноморец легко довёл матч до заслуженной победы. Одесситы набрали 25 очков и, как минимум, на два часа покинули последнюю строчку, обойдя Арсенал-Киев благодаря лучшей разнице мячей. Карпаты с 29 зачётными баллами остались десятыми, отставая от Олимпика на два пункта – впрочем, у донеччан есть прекрасный шанс оторваться от львовян ещё больше.

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