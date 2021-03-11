Один из лидеров Первой лиги вернул в Украине словенского защитника Миху Горопевшека.

Черноморец объявил о подписании Михи Горопевшека, сообщает официальный сайт одесситов.

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29-летний словенский защитник присоединился к "морякам" на правах свободного агента. В команде Алексея Антонова игрок будет выступать под номером 5.

Напомним, Горопевшек имеет опыт выступлений в Украине – в свое время он играл в составе луцкой Волыни: с 2015 по 2017 гг. и с 2018 по 2019 гг. Последней командой Михи было минское Динамо. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

К слову, Черноморец после 15-ти туров делит с Агробизнесом первую строчку турнирной таблицы Первой лиги, имея в своем активе 31 очко.

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