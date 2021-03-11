Один з лідерів Першої ліги повернув в Україну словенського оборонця Міху Горопевшека.

Чорноморець оголосив про підписання Міхи Горопевшека, повідомляє офіційний сайт одеситів.

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29-річний словенський захисник приєднався до "моряків" на правах вільного агента. У команді Олексія Антонова гравець виступатиме під номером 5.

Нагадаємо, Горопевшек має досвід виступів в Україні – свого часу він грав у складі луцької Волині: з 2015 по 2017 рр. та з 2018 по 2019 рр. Останньою командою Міхи було мінське Динамо. Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.

До слова, Чорноморець після 15-ти турів ділить з Агробізнесом першу сходинку турнірної таблиці Першої ліги, маючи у своєму активі 31 очок.

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