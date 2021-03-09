Новый рулевой одесситов Алексей Антонов пригласил Алексея Гая, сообщает официальный сайт клуба. Новичок заменит Андрея Ущаповского в должности ассистента.

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В течение карьеры игрока Гай выступал за Шахтер, Ильичевец, Черноморец, Кубань, Габалу и Олимпик. Сыграл 29 матчей за сборную Украины и забил 1 гол. В составе Шахтера выигрывал Кубок УЕФА 2008/09 и 6 раз становился чемпионом Украины. Повесил бутсы на гвоздь летом 2019-го, но перед этим успел отличиться скандальными заявлениями о войне на Донбассе и отказом надевать футболку с надписью "Слава украинской армии".

Добавим, что после 15 туров Черноморец занимает второе место Первой лиги и является одним из главных претендентов на повышение в элиту.

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