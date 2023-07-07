Пресс-служба одесского клуба сообщила о еще одном новичке. Богдан Бойчук подписал контракт с Черноморцем.

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27-летний игрок имеет опыт игры за пределами Украины. Он выступал за молдавский Белц, российский Нефтехимик, молдавское Динамо-Авто. В прошлом сезоне Бойчук защищал цвета Металлиста. К слову, в 2017 году Богдан стал фигурантом дела о договорных матчах. УАФ дисквалифицировал футболиста на один год.

За Металлист в кампании 2022/23 вингер сыграл в девяти матчах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Заметим, что Бойчук поехал на просмотр в Черноморец, имея контракт с харьковчанами.

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