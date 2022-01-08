Чорноморець провів перше тренування під керівництвом Григорчука – оригінальна локація
20:24 - Читать на русском
Одеський Чорноморець поступово почав повертатись до роботи після зимової перерви.
Григорчук вперше зустрівся з гравцями Чорноморця в готелі "Лондонська", повідомляє Instagram одеситів.
Чорноморець відмовився від підписання Бутка – відома причина
Там же команда провела перше тренування – футболісти займались у тренажерному залі. Завтра, 9 січня, команда здійснить пробіжку Приморським бульваром, а потім відправиться на збір до Туреччини, де пробуде з 9 по 27 січня.
До слова, "моряки" посідають 14 місце в УПЛ за підсумками осінньої частини чемпіонату та змінили тренера під час зимової перерви.
"Чую фразу молодого Шевченка: "… этим бандеровцам проиграли": Карпати – гроза Динамо, арбітр – за Шахтар, бронзові 90-ті
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter