Григорчук вперше зустрівся з гравцями Чорноморця в готелі "Лондонська", повідомляє Instagram одеситів.

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Там же команда провела перше тренування – футболісти займались у тренажерному залі. Завтра, 9 січня, команда здійснить пробіжку Приморським бульваром, а потім відправиться на збір до Туреччини, де пробуде з 9 по 27 січня.

До слова, "моряки" посідають 14 місце в УПЛ за підсумками осінньої частини чемпіонату та змінили тренера під час зимової перерви.

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