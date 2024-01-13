Одесситы уже имеют потенциального новичка, который тренируется с командой на сборах.

Черноморец провел контрольный матч с румынским Петролулом (победа 1:0), а в составе одесситов сыграл неизвестный игрок на просмотре. По информации UA-Футбол, этим футболистом является 26-летний словенец Лука Шушняра.

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Сейчас он находится в статусе свободного агента, а последним клубом Шушняры стала мальтийская Валетта. Лука выступает в основном на левом фланге атаки, но может также сыграть справа и в центре.

В общем, Шушняра успел поиграть за 11 клубов – это словенские Домжале U-19, Ролтек, Зарица, Целе, Мура, Копер, Табор, итальянскую Аталанту U-19, французский Шамбли Уаз, польскую Вислу (Плоцк) и хорватский Шибеник. Transfermarkt оценивает Луку в 150 тысяч евро.

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