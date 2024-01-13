Одесити вже мають потенційного новачка, який тренується із командою на зборах.

Чорноморець провів контрольний матч з румунським Петролулом (перемога 1:0), а у складі одеситів зіграв невідомий гравець на перегляді. За інформацією UA-Футбол, цим футболістом є 26-річний словенець Лука Шушняра.

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Наразі він перебуває у статусі вільного агента, а останнім клубом Шушняри стала мальтійська Валетта. Лука виступає здебільшого на лівому фланзі атаки, але може також зіграти праворуч та в центрі.

Загалом, Шушняра встиг пограти за 11 клубів – це словенські Домжале U-19, Ролтек, Заріца, Целє, Мура, Копер, Табор, італійську Аталанту U-19, французький Шамблі Уаз, польську Віслу (Плоцьк) та хорватський Шибеник. Transfermarkt оцінює Луку в 150 тисяч євро.

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