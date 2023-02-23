АЕК Ларнака будто насмехается над украинским чемпионатом. Пока наши спортивные боссы рассказывают о "внимании к великому клубу" и европейских перспективах, лидеры УПЛ безнадежно горят не самой сильной команде из Кипра. Систематически горят. Островитяне дважды разбили СК Днепр-1 в плей-офф Лиги Европы, набрали 4 очка с Динамо в группе, а затем вернулись в Лигу конференций и еще раз прибили СК – причем во всех случаях это было заслуженно.

Кучер нашел объяснение киприотскому проклятию СК Днепр-1 в еврокубках

От подопечных Александра Кучера ожидали проблем, связанных с сыгранностью и игровым тонусом, но поражение оказалось гораздо серьезнее. Днепровцы провели всего 6 ударов по воротам, наиграв на 0,31 ожидаемых голов. У АЕК Ларнаки – 15 выстрелов и 1,54 xG. По количеству атак киприоты превзошли СК Днепр-1 почти в три раза (20 vs 8). Ужас.

У главного претендента на золото УПЛ не получалось ничего. Защитники не могли продвинуть мяч даже во вторую треть поля, Довбик играл без поддержки, а левый фланг не работал ни до замен, ни после. Тотально разочаровали новички Хайнер и Пэглоу. Почти все действия в атаке были максимально банальными, а при обороне проигрывали ничейные мячи и стандарты – они снова стали главной уязвимостью украинского коллектива.

Это был уже третий поединок СК Днепра-1 против АЕК Ларнаки. Ни в одном из них "спортклубовцы" не были готовы к простым изюминкам островитян – кроссам, стандартам, дальним ударам и переходным фазам. Это изрядно тревожит перед ответным матчем, но не стоит вешать нос.

Киприоты из позиционных атак не могли создать ничего, а подопечные Александра Кучера даже при ужасной статистике могли забивать. Да и итоговый счет – 0:1 – не является страшным. Кроме того, АЕК свой последний матч в чемпионате проиграл.

АЕЛ Лимасол регулярно карал Ларнаку через фланги, запуская передачи за спину фулбекам – особенно тяжело было левому (Энглезу), хотя и справа все выглядело печально. Два гола и несколько моментов прошли именно после передач за спину по флангу. Между тем, у днепровцев есть классные вингеры, способные реализовать подобную тактику.

Также у АЕЛ Лимасола работали кроссы, вот только получится ли их замыкать сегодня? И выживет ли вообще атака, учитывая тревожные новости по состоянию Довбыка? Сообщается, что Артем с большой вероятностью пропустит матч.

Вообще, проход СК Днепра-1 в 1/8 финала находится под большим вопросом, учитывая первую встречу и отсутствие игрового тонуса. Возможно, сегодня все будет значительно лучше.

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – АЕК Ларнака

СК Днепр-1: Валеф – Хайнер, Сваток, Адамюк, Горбунов – Бланко, Рубчинский – Гуцуляк, Пихаленок, Амаш – Пеглоу

АЕК Ларнака: Пирич – Росалес, Миличевич, Томович, Энглезу – Понс, Густаву – Фараж, Тричковски, Дьюрчо – Лопеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Без Довбыка надеяться на прорыв чрезвычайно трудно. Да и в УПЛ без него будет непросто, а с этим АЕКом тем более. Даже в оптимальном составе СК Днепр-1 проиграл киприотам трижды подряд, причем по делу.

Предыдущая встреча с островитянами дает надежду, что не всё так уж плохо. Поединок был довольно скучным, моменты у гостей возникали лишь после стандартов, а тактические недоработки не кажутся критичными. В ещё одно поражение точно не верится – впрочем, счёт играет на пользу АЕК Ларнаки, а голы в еврокубках СК Днепр-1 пропускал почти во всех матчах.

Именно поэтому мы и не поставим на победу "спортклубовцев". АЕК Ларнака скорее всего, пройдёт дальше.

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