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Черноморец подписал Танчик

28 января 14:47 117 Читати українською
Черноморец подписал Танчик
Владимир Танчик / Фото: ФК Олимпик

Хавбек Владимир Танчик продолжит карьеру в одесском Черноморце.

Черноморец подписал контракт с полузащитником Владимиром Танчиком, сообщает официальный сайт клуба.

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В команде "моряков" футболист будет выступать под 34-м номером.

В чемпионате Украины Танчик провел 165 матчей и забил 18 голов. Последние полтора сезона защищал цвета Стомыля, за который провел 38 матчей и забил 5 голов.

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