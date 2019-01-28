toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Чорноморець підписав Танчика

14:43 123 Читать на русском
Чорноморець підписав Танчика
Володимир Танчик / Фото: ФК Олімпік

Хавбек Володимир Танчик продовжить кар'єру в одеському Чорноморці.

Чорноморець підписав контракт з півзахисником Володимиром Танчиком, повідомляє офіційний сайт клубу.

Карпати підписали екс-захисника Барселони Хонгла

У команді "моряків" футболіст виступатиме під 34-м номером.

У чемпіонаті України Танчик провів 165 матчів та забив 18 голів. Останні півтора сезони захищав кольори Стомиля, за який провів 38 матчів та забив 5 голів.

"Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала". Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій – історія дня

Теги
Чорноморець Чорноморець
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
25
хв
Емполі
21:30
Дженоа
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук