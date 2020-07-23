Черноморец отобрал очки в Ингульца, Минай унизил Черкащину в матче с восемью голами

Первая лига, 26-й тур

Ингулец Черноморец – 0:0

ОПФК Черкащина – Минай – 2:6

Голы: Тарануха, 52, Нечай, 85 – Пиняшко, 30, Карноза, 32, Оринчак, 48, 73, Нуриев, 71, Кныш, 80

МФК Металлург – Авангард – 3:1

Голы: Белоусов, 25 Могильный, 53, Щебетун, 81

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Ингулец в статусе лидера Первой лиги принимал Черноморец. Несмотря на плотную борьбу на вершине турнирной таблицы, одесситы смогли выстоять и удержать свои ворота на замке, в итоге безголевая ничья. Ингулец остался на первой строчке, Черноморец – 10-й.

Похоже, ОПФК Черкащина прощается с Первой лигой. Минай на выезде не заметил соперника и отгрузил шесть мячей, хозяева сумели ответить лишь двумя голами престижа. Команда из Закарпатья закрепилась на втором месте, отставая от Ингульца лишь на одно очко, ОПФК Черкащина замыкает турнирную таблицу.

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