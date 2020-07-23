Чорноморець відібрав очки в Інгульця, Минай принизив Черкащину у матчі з вісьмома голами

Перша ліга, 26-й тур

Інгулець – Чорноморець – 0:0

ОПФК Черкащина – Минай – 2:6

Голи: Тарануха, 52, Нечай, 85 – Пиняшко, 30, Карноза, 32, Оринчак, 48, 73, Нурієв, 71, Книш, 80

МФК Металлург – Авангард – 3:1

Голи: Білоусов, 25 Могильний, 53, Щебетун, 81

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Інгулець у статусі лідера Першої ліги приймав Чорноморець. Попри щільну боротьбу на вершині турнірної таблиці, одесити змогли вистояти і втримати свої ворота на замку, у підсумку безгольова нічия. Інгулець залишився на першій сходинці, Чорноморець – 10-й.

Схоже, ОПФК Черкащина прощається з Першою лігою. Минай на виїзді не помітив суперника і відвантажив шість м'ячів, господарі зуміли відповісти лише двома голами престижу. Команда із Закарпаття закріпилась на другому місці, відстаючи від Інгульця лише на одне очко, ОПФК Черкащина замикає турнірну таблицю.

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