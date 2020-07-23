toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Перша ліга
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Чорноморець відібрав очки в Інгульця, Минай принизив Черкащину у матчі з вісьмома голами

18:52 - Читать на русском
Чорноморець відібрав очки в Інгульця, Минай принизив Черкащину у матчі з вісьмома голами
Минай – ОПФК Черкащина / Фото ФК Минай

Відбулись поєдинки 26-го туру Першої ліги. Читайте звіт на Футбол 24.

 

Перша ліга, 26-й тур

Інгулець – Чорноморець – 0:0

ОПФК Черкащина – Минай – 2:6

Голи: Тарануха, 52, Нечай, 85 – Пиняшко, 30, Карноза, 32, Оринчак, 48, 73, Нурієв, 71, Книш, 80

МФК Металлург – Авангард – 3:1

Голи: Білоусов, 25 Могильний, 53, Щебетун, 81

Віце-президента УАФ Собуцького довічно відсторонили від футболу за побиття арбітра

Інгулець у статусі лідера Першої ліги приймав Чорноморець. Попри щільну боротьбу на вершині турнірної таблиці, одесити змогли вистояти і втримати свої ворота на замку, у підсумку безгольова нічия. Інгулець залишився на першій сходинці, Чорноморець – 10-й.

Схоже, ОПФК Черкащина прощається з Першою лігою. Минай на виїзді не помітив суперника і відвантажив шість м'ячів, господарі зуміли відповісти лише двома голами престижу. Команда із Закарпаття закріпилась на другому місці, відстаючи від Інгульця лише на одне очко, ОПФК Черкащина замикає турнірну таблицю.

"Вдягніть мені на очі шапку" та "елегантне самогубство": як футбольна Україна реагує на призначення Луческу в Динамо

blog_ava
Ліверпуль переміг Челсі у матчі з вісьмома голами: клас робить результат, Робертсон – найкращий, а Трент творить історію
05:14
8494
Теги
Чорноморець ОПФК Черкащина ОПФК Черкащина Перша ліга Інгулець Інгулець Минай Минай ОПФК Черкащина - Минай
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
хв
Удінезе
20:30
Ювентус
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук