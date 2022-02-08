Черноморец отменил спарринг с грузинским Сабуртало – одесситы получили дополнительный выходной перед Зимним кубком
13:19 - Читати українською
Черноморец решил отказаться от проведения одного из контрольных поединков.
Одесситы отменили спарринг с грузинским Сабуртало по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт Черноморца.
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Решение было принято тренерскими штабами обеих команд. Таким образом, "моряки" получат дополнительный выходной в подготовке к матчу Зимнего кубка против Вереса, который состоится 12 февраля, в 19:00.
Добавим, что Черноморец занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 14 пунктов.
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