Чорноморець скасував спаринг з грузинським Сабуртало – одесити отримали додатковий вихідний перед Зимовим кубком
13:16 - Читать на русском
Чорноморець вирішив відмовитись від проведення одного з контрольного поєдинків.
Одесити скасували спаринг з грузинським Сабуртало за обопільною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт Чорноморця.
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Рішення ухвалили тренерські штаби обох команд. Таким чином, "моряки" отримають додатковий вихідний у підготовці до матчу Зимового кубка проти Вереса, який відбудеться 12 лютого, початок о 19:00.
Додамо, що Чорноморець посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 14 пунктів.
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