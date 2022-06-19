Черноморец остался без легионеров – команду покинул даже экс-защитник сборной Украины
Главный тренер "моряков" Роман Григорчук рассказал о текущей кадровой ситуации в клубе.
"Все легионеры ушли. У нас еще, наверное, кто-то из украинцев не будет играть. Например, Николай Морозюк. Это уже точно мы знаем.
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Мне даже страшно называть то малое количество футболистов, которое сейчас в составе. Нам нужно как-то найти игроков. Нужно собрать команду.
Украинские футболисты сейчас на контрактах, при клубах устроены. Просто нет тех, кого бы нам предлагали агенты. Их практически нет. Сейчас мы собираем исполнителей из Первой и Второй лиг, делаем просмотр. Потом будем выбирать. Не жалуюсь, потому что чем труднее, тем интереснее", – сказал Григорчук в программе "Футбол NEWS".
Напомним, Морозюк присоединился к Черноморцу в январе 2022 года в статусе свободного агента, однако так и не сыграл за команду ни одного официального матча.
К слову, в пятницу, 17 июня, футболисты и тренерский штаб "моряков" впервые за три месяца собрались на клубной базе в Совиньоне и провели тренировку.
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