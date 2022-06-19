"Все легионеры ушли. У нас еще, наверное, кто-то из украинцев не будет играть. Например, Николай Морозюк. Это уже точно мы знаем.

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Мне даже страшно называть то малое количество футболистов, которое сейчас в составе. Нам нужно как-то найти игроков. Нужно собрать команду.

Украинские футболисты сейчас на контрактах, при клубах устроены. Просто нет тех, кого бы нам предлагали агенты. Их практически нет. Сейчас мы собираем исполнителей из Первой и Второй лиг, делаем просмотр. Потом будем выбирать. Не жалуюсь, потому что чем труднее, тем интереснее", – сказал Григорчук в программе "Футбол NEWS".

Напомним, Морозюк присоединился к Черноморцу в январе 2022 года в статусе свободного агента, однако так и не сыграл за команду ни одного официального матча.

К слову, в пятницу, 17 июня, футболисты и тренерский штаб "моряков" впервые за три месяца собрались на клубной базе в Совиньоне и провели тренировку.

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