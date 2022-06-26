Опытный Ковальчук не выходил на футбольное поле с 2020 года. Последним его клубом был Ордабасы. Теперь же 36-летний экс-полузащитник начнет административную работу – он назначен главой селекционной службы Черноморца. Об этом "моряки" сообщили в клубном Telegram-канале.

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В его обязанности будет входить развитие академии клуба и подписание перспективных украинских футболистов.

Напомним, Кирилл Ковальчук уже выступал за Черноморец с 2011 по 2014 год, выходил в финал Кубка Украины и выступал с одесситами в еврокубках. Сыграл 4 матча за национальную сборную Украины (все – в 2014 году под руководством Михаила Фоменко), результативными действиями не отличался.

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