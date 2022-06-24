"Понятно одно – он бесстрашен": Черноморец анонсировал подписание легионера
17:34 - Читати українською
Одесский клуб продолжает активную работу на трансферном рынке.
"Кто там жаловался на скучный чемпионат без легионеров?
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К нам приехал иностранный игрок. Все детали скоро расскажем, но уже понятно одно – он бесстрашен", – сообщила пресс-служба "моряков" на своей странице в социальной сети Telegram.
Напомним, ранее наставник одесситов Роман Григорчук жаловался на проблемы с кадрами из-за отъезда легионеров.
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