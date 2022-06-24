"Кто там жаловался на скучный чемпионат без легионеров?

Черноморец объявил о возвращении бывшей звезды – хавбек помогал "морякам" выйти в финал Кубка Украины

К нам приехал иностранный игрок. Все детали скоро расскажем, но уже понятно одно – он бесстрашен", – сообщила пресс-служба "моряков" на своей странице в социальной сети Telegram.

Напомним, ранее наставник одесситов Роман Григорчук жаловался на проблемы с кадрами из-за отъезда легионеров.

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