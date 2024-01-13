Черноморец официально подтвердил подписание 20-летнего форварда Миная Даниила Голуба. Детали сделки не уточняются.

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Голуб – воспитанник донецкого футбола, а последние полтора года выступал за Минай. В составе закарпатского клуба провел 12 матчей и забил один гол. Роман Григорчук якобы еще летом хотел пригласить игрока, но он только сейчас расторг контракт с Минаем и получил статус свободного агента.

Напомним, на паузу Черноморец пошел на 8-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 28 очков. Свой первый матч после зимнего отдыха одесситы проведут 24 февраля на выезде против Оболони.

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