Чорноморець офіційно підтвердив підписання 20-річного форварда Миная Данила Голуба. Деталі угоди не уточнюються.

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Голуб – вихованець донецького футболу, а останні півтора року виступав за Минай. У складі закарпатського клубу провів 12 матчів та забив один гол. Роман Григорчук нібито ще влітку хотів запросити гравця, але він лише зараз розірвав контракт з Минаєм і отримав статус вільного агента.

Нагадаємо, на паузу Чорноморець пішов на 8-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 28 очок. Свій перший матч після зимового відпочинку одесити проведуть 24 лютого на виїзді проти Оболоні.

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