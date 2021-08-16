Битву Мариуполя и Чорноморца в народе успели окрестить "малым Классическим", иронизируя над количеством арендованных у Шахтера и Динамо футболистов. Для азовцев и одесситов важность противостояния заключалась в другом – обе команды не знали побед в новом сезоне, причем "моряки" проиграли все три матча, пропустив в каждом по три гола. Конечно, продолжения безвыигрышной серии никто не желал.

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У Мариуполя сразу со стартовым свистком начались проблемы. Уже на 7-й минуте Остапу Маркевичу пришлось менять травмированного Очеретько – на поле вышел 17-летний Хромей. Впрочем, юноша не растерялся под давлением более опытных соперников. Более того – всего за шесть минут после выхода на поле Михаил выполнил разрезную передачу, запустив Кулакова один в один с голкипером. Андрей уверенно переиграл Кучерука. 1:0.

Азовцы танцевали недолго, ведь уже на 17-й минуте Черноморец сравнял счет. Отличился Михайленко, который принял отскок перед штрафной и мощным ударом с лету попал в левый угол. 1:1! На 19-й он мог и дубль оформить, замкнув навес от Путри, но мяч попал в штангу! После этого одесситы создали еще две явных возможности забить: на 31-й минуте Исаенко замыкал прострел от Авагимяна с левого фланга, а на 37-й Цитаишвили выстрелил с правого края штрафной – в обоих случаях сфера пролетела мимо дальней штанги. Мариуполь огрызнулся выстрелом Кулакова над перекладиной метров с 20-ти.

На перерыв команды отправились при ничейном счете. Раздраженный Остап Маркевич провёл в раздевалке тройную замену, но уже через несколько десятков секунд после начала второго тайма его подопечные вновь пропустили – это Авагимян исполнил шикарный выстрел в правую девятку. На 54-й же минуте арбитр шокировал азовцев назначением пенальти – Мампасси рукой заблокировал удар Кузика. Путря наказал за гандбол с "точки". 1:3! Правда, уже через две минуты Кащук мог сократить отставание, замкнув прострел на ближнюю штангу, однако мяч пролетел над воротами.

В середине второго тайма на поле были качели, но качественных моментов команды не создавали. В какой-то момент даже показалось, что Мариуполь обречен, ведь время быстро шло – впрочем, на 81-й минуте на помощь хозяевам пришёл Дубко. Футболист, который в предыдущих двух турах забил два автогола, сбил в своей штрафной Кулакова. Пенальти! Мышнёв уверенно его реализовал. 2:3.

В эндшпиле встречи Мышнёв и Исаенко обменялись неострыми ударами, но чего-то конкретного создать им не удалось. Черноморец держался за победу и, наконец, удержал ее.

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