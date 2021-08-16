Битву Маріуполя та Чорноморця в народі встигли охрестити "малим Класичним", іронізуючи над кількістю орендованих у Шахтаря й Динамо футболістів. Для азовців і одеситів важливість протистояння полягала в іншому – обидві команди не знали перемог у новому сезоні, причому "моряки" програли всі три матчі, пропустивши в кожному по три голи. Звісно, продовження безвиграшної серії ніхто не бажав.

Шахтар може знову віддати хавбека в оренду – є претенденти з УПЛ і з-за кордону

У Маріуполя одразу зі стартовим свистком почалися проблеми. Вже на 7-й хвилині Остапу Маркевичу довелося міняти травмованого Очеретька – на поле вийшов 17-річний Хромей. Втім, юнак не знітився під тиском досвідченіших суперників. Ба більше – всього за шість хвилин після виходу на поле Михайло виконав розрізну передачу, запустивши Кулакова віч-на-віч з голкіпером. Андрій впевнено переграв Кучерука. 1:0.

Азовці танцювали недовго, адже вже на 17-й хвилині Чорноморець зрівняв рахунок. Відзначився Михайленко, який прийняв відскок перед штрафним і потужним ударом з лету влучив у лівий кут. 1:1! На 19-й він міг і дубль оформити, замкнувши навіс від Путрі, але м'яч влучив у стійку! Після цього одесити створили ще дві явних нагоди забити: на 31-й хвилині Ісаєнко замикав простріл від Авагімяна з лівого флангу, а на 37-й Цітаішвілі вистрілив з правого краю карного майданчика – в обох випадках сфера пролетіла повз дальню штангу. Маріуполь огризнувся пострілом Кулакова над поперечкою метрів з 20-ти.

На перерву команди відправились за нічийного рахунку. Роздратований Остап Маркевич провів у роздягальні потрійну заміну, але вже за кільканадцять секунд після початку другого тайму його підопічні пропустили вдруге – це Авагімян виконав шикарний постріл точно в праву дев'ятку На 54-й же хвилині арбітр шокував азовців призначенням пенальті – Мампассі рукою заблокував удар Кузика. Путря покарав за гандбол з "позначки". 1:3! Щоправда, вже за дві хвилини Кащук міг скоротити відставання, замкнувши простріл на ближню стійку, однак м'яч пролетів над воротами.

В середині другого тайму на полі були гойдалки, але якісних моментів команди не створювали. В якийсь момент навіть здалося, що Маріуполь приречений, адже час швидко спливав – втім, на 81-й хвилині на допомогу господарям прийшов Дубко. Футболіст, який у попередніх двох турах забив два автоголи, збив у власному штрафному Кулакова. Пенальті! Мишньов впевнено його реалізував. 2:3.

В ендшпілі зустрічі Мишньов та Ісаєнко обмінялися негострими ударами, але чогось конкретного створити їм не вдалося. Чорноморець тримався за перемогу і, зрештою, втримав її.

Золоті 60-ті і сива давнина: Лобановський закінчує у Шахтарі, бухий тренер і ще 28 фото "старої школи"