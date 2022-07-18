Южная Пальмира с юмором отнеслась к одному из самых крутых трансферов летнего межсезонья.

Как известно, накануне завершилась сага с переходом польского форвада Баварии Роберта Левандовски в Барселону. Несмотря на серьезную цену, каталонцы решили прибедниться (будто бы из-за огромных трансферных расходов) и вместо пафосной презентации нападающего воспользовались простеньким графическим редактором, сообщив карикатурой в соцсетях о подписании игрока.

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На такой ход "блаугранас" сразу же отреагировала пресс-служба Черноморца, обвинив испанцев в плагиате. В январе 2022 года "моряки" использовали подобный кейс для презентации черногорского защитника Илии Мартиновича. "Хорошая попытка, Барселона, хорошая попытка", – резюмировали в Черноморце.

Напомним, одесситы под руководством Романа Григорчука готовятся к старту нового сезона УПЛ, который запланирован на 23 августа.

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