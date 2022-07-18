Південна Пальміра з гумором поставилась до одного з найкрутіших трансферів літнього міжсезоння.

Як відомо, напередодні завершилась сага з переходом польського форвада Баварії Роберта Лєвандовскі у Барселону. Попри серйозну ціну, каталонці вирішили прибіднитись (буцімто через величезні трансферні витрати) і замість пафосної презентації нападника скористались простеньким графічним редактором, повідомивши карикатурою у соцмережах про підписання гравця.

Чорноморець може підписати екс-форварда збірної України

На такий хід "блаугранас" одразу ж відреагувала прес-служба Чорноморця, звинувативши іспанців у плагіаті. У січні 2022-го "моряки" використали подібний кейс для презентації чорногорського захисника Ілії Мартіновіча. "Гарна спроба, Барселона, гарна спроба", – резюмували у Чорноморці.

Нагадаємо, одесити під керівництвом Романа Григорчука готуються до старту нового сезону УПЛ, який заплановано на 23 серпня.

Лєвандовскі переплутав себе з Роналду та нацькував на Баварію свою "піранью" – одержимість Барсою зіпсувала імідж