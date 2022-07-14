Бека Вачиберадзе и Артем Сухоцкий больше не являются футболистами одесского клуба.

Защитник Артем Сухоцкий прекратил сотрудничество с Черноморцем по взаимному согласию. Также покинул клуб и хавбек Бека Вачиберадзе. Об уходе обоих исполнителей "моряки" сообщили в клубном Telegram-канале.

Черноморец объявил о трансфере бывшего украинского голкипера, представив его в стиле "Матрицы"

29-летний Сухоцкий присоединился к одесситам в январе, но так и не дебютировал в официальных матчах за команду Романа Григорчука из-за полномасштабного вторжения России. Ранее Артем выступал за словацкий Слован, минское Динамо, Десну, Зарю и Александрию.

Вачиберадзе, который в свое время выступал за молодежную сборную Украины, но впоследствии решил играть за Грузию, имеет опыт выступлений в Шахтере, Бетисе, РФШ и Торпедо Кутаиси. В составе Черноморца сыграл 30 матчей, забил 1 гол.

"Я вдячний Петракову за довіру": Єзерський – про подвиг збірної U-19, Ярмолюка в АПЛ і Шуранова, якого зарано списувати