Черноморец объявил о трансфере бывшего украинского голкипера, представив его в стиле "Матрицы"
Вратарь сборной Казахстана Дмитрий Непогодов стал очередным новичком Черноморца.
Одесситы в своем Telegram-канале сообщили, что к команде присоединился голкипер Дмитрий Непогодов. Условия контракта не разглашаются.
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По данным Transfermarkt, вратарь перебрался в одесский клуб бесплатно. Пресс-служба "моряков" в своем стиле объявила о новичке, переделав знаменитое изображение Нео из "Матрицы".
Напомним, что Непогодов родился в Украине, но принял казахское гражданство и даже сыграл в 12 матчах за национальную сборную. Добавим, что Дмитрий поиграл за Металлург Д и Ворсклу в Украине, сыграв в 71 поединке в украинском первенстве.
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