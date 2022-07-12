Одесситы в своем Telegram-канале сообщили, что к команде присоединился голкипер Дмитрий Непогодов. Условия контракта не разглашаются.

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По данным Transfermarkt, вратарь перебрался в одесский клуб бесплатно. Пресс-служба "моряков" в своем стиле объявила о новичке, переделав знаменитое изображение Нео из "Матрицы".

Напомним, что Непогодов родился в Украине, но принял казахское гражданство и даже сыграл в 12 матчах за национальную сборную. Добавим, что Дмитрий поиграл за Металлург Д и Ворсклу в Украине, сыграв в 71 поединке в украинском первенстве.

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