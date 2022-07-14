Бека Вачіберадзе та Артем Сухоцький більше не є футболістами одеського клубу.

Захисник Артем Сухоцький припинив співпрацю з Чорноморцем за взаємною згодою. Також покинув клуб і хавбек Бека Вачіберадзе. Про відхід обох виконавців "моряки" повідомили у клубному Telegram-каналі.

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29-річний Сухоцький приєднався до одеситів у січні, але так і не дебютував у офіційних матчах за команду Романа Григорчука через повномасштабне вторгнення Росії. Раніше Артем виступав за словацький Слован, мінське Динамо, Десну, Зорю та Олександрію.

Вачіберадзе, який свого часу виступав за молодіжну збірну України, але згодом вирішив грати за Грузію, має досвід виступів у Шахтарі, Бетісі, РФШ та Торпедо Кутаїсі. У складі Чорноморця зіграв 30 матчів, забив 1 гол.

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