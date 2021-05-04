Одесский клуб в случае выхода в УПЛ может превратиться в "фарм-клуб" Динамо.

Черноморец, который за шесть туров до конца сезона идет в турнирной таблице Первой лиги вторым, близок к тому, чтобы пополнить состав участников Премьер-лиги. В связи с этим "моряки" могут существенно обновить свой состав.

Черноморец может получить нового американского владельца с серьезными амбициями

По сообщению Meta Ratings, одесский клуб получил предложение от Динамо о сотрудничестве на сезон 2021/22. "Бело-синие" предложили Черноморцу взять в аренду 12 игроков молодежного состава Динамо. Как известно, со следующего сезона чемпионат U-21 будет отменен и руководство Динамо пытается трудоустроить своих футболистов.

В самом Черноморце пока раздумывают над предложением киевлян и пообещали определиться с вариантом такого сотрудничества по итогам сезона.

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