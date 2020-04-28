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Черноморец может сняться с розыгрыша Первой лиги

11:39 80 Читати українською
Черноморец может сняться с розыгрыша Первой лиги
Фото ФК Черноморец

Одесский Черноморец находится в трудном положении.

Украинский специалист Остап Маркевич недавно покинул тренерский мостик Черноморца из-за финансового положения клуба, сообщает Odessa.online.

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Ситуация критическая, в команде растут задолженности по зарплате, а будущее клуба выглядит очень туманным. Не исключено, что одесситы не смогут завершить сезон и досрочно снимутся с розыгрыша Первой лиги.

После 19-ти туров Черноморец расположился на 10-й строчке турнирной таблицы.

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Теги
Черноморец Черноморец Первая лига Остап Маркевич Остап Маркевич
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