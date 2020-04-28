Чорноморець може знятись з розіграшу Першої ліги

Одеський Чорноморець перебуває у скрутному становищі.

Український фахівець Остап Маркевич нещодавно покинув тренерський місток Чорноморця через фінансове становище клубу, повідомляє Odessa.online.

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Ситуація критична, у команді ростуть заборгованості по зарплаті, а майбутнє клубу виглядає дуже туманним. Не виключено, що одесити не зможуть завершити сезон і достроково знімуться з розіграшу Першої ліги.

Після 19-ти турів Чорноморець розташувався на 10-й сходинці турнірної таблиці.

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