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"Огня не будет": Остап Маркевич прокомментировал свой уход из Черноморца

19:42 135 Читати українською
"Огня не будет": Остап Маркевич прокомментировал свой уход из Черноморца
Остап Маркевич / Фото из открытых источников

Наставник "моряков" Остап Маркевич подтвердил, что покидает одесскую команду.

"Да, это правда, я покидаю Черноморец. О причинах... Если вы надеетесь услышать что-то невероятное, то огня не будет. Цивилизованно разошлись. Претензий к клубу нет.

Остап Маркевич покинет Черноморец

У меня останутся очень хорошие воспоминания об этом периоде, пусть он и вышел коротким. Но такова футбольная жизнь. Я полюбил Одессу. Всем сердцем. Полюбил болельщиков, команду, стадион, на котором играли... Жизнь продолжается. Мой контракт был рассчитан на три года, но...

Что мне сказал отец – Мирон Богданович? Это наше семейное, пусть это останется между нами. Он понимает, что я уже достаточно взрослый человек. А относительно планов – двигаться только вперед", – сказал Маркевич в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Остап возглавил команду с берегов Черного моря в октябре 2019 года, после того как покинул Агробизнес. После 19-ти туров "моряки" занимают десятую строчку, набрав 22 очка.

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Мирон Маркевич Остап Маркевич Остап Маркевич Черноморец Черноморец Первая лига
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