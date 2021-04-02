"Американцы готовы перейти к предметным переговорам с Леонидом Климовым (нынешним владельцем и президентом одесского клуба – прим.) по покупке Черноморца. Потому что стадион без клуба смысла не имеет.

Стадион Черноморец продали американской компании за 193,8 млн

Они готовы приобрести Черноморец, а также сделать реконструкцию арены и вывести команду в УПЛ. Я думаю, это хорошие новости для болельщиков Черноморца", – рассказал Александр Денисов в эфире программы Денисов Time.

Напомним, одесский стадион продали компании ALLRISE CAPITAL INC из США еще летом 2020-го. Сам Черноморец выступает в Первой лиге и имеет хорошие шансы на выход в Премьер-лигу – после 19 туров команда расположилась на второй строчке с 38 очками.

Топ-10 Forbes, друзі з Росії, молода дружина і регбі: чим живе Олександр Ярославський